إحالة أوراق عاطل للمفتى لاتهامه بقتل شاب لسرقته بالإكراه فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية، اوراق شاب عاطل إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه بتهمة قتل آخر لسرقته فى منطقة الزاوية الحمراء .

كشف امر الإحالة الصادر ضد المتهم الصادر أن المتهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، متخذا من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانا له لمزاولة نشاط السرقة.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم قام برصد المجنى عليه أثناء عودته من عمله فى وقت متأخر من الليل، وما أن دخل إلى أحد الشوارع الخالية من المارة، قام الجانى بإيقاف الضحية وحاول الاستيلاء على متعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح، فقاومه القتيل، فسدد له عديدة طعنات سقط على الارض غارقا فى دمائه وفارق الحياة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب ملقى فى أحد شوارع المنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الامن إلى مكان البلاغ وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى شخصية الجانى، المتهم، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، التى قضت بإحالته إلى مفتى الجمهورية.