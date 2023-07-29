اليوم السابع
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أهم 10 معلومات عن أزمة معاشات نقابة التجاريين.. تعرف عليها

السبت، 29 يوليو 2023 04:00 ص
أهم 10 معلومات عن أزمة معاشات نقابة التجاريين.. تعرف عليها نقابة التجاريين - أرشيفية
كتبت ــ آية دعبس

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تواجه نقابة التجاريين أزمة بشأن عدم استمرار صرف المعاشات لأعضائها المستحقين، وذلك منذ نحو 5 سنوات، ويستعرض هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بتلك المشكلة، وهى:
 
 
1-   قيمة معاشات التجاريين 50 جنيها فى الشهر.
 
2-   عدد أعضاء نقابة التجاريين يقدر بحوالى مليون و200 ألف عضو، بينهم أكثر من 200 ألف عضو مستحق للمعاش.
 
3-   صرف المعاشات توقف منذ 5 سنوات لعدم وجود موارد تكفى للصرف.
 
4-   حجم المتأخرات على النقابة أكثر من 150 مليون جنيه.
 
5-   النقابة تحتاج إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه سنويا لسداد 3 دفعات من المعاشات كل 4 أشهر.
 
6-   النقابة تعانى من نقص بالموارد يتراوح مابين 40 إلى 50 مليون جنيه.
 
7-   إجمالي الموارد السنوية تقدر من 45 مليونا إلى 50 مليون جنيه، بينهم حوالي 35 مليون جنيه اشتراكات للأعضاء.
 
8-    15 مليون جنيه يتم صرفها سنويًا في التدريبات ومرتبات الموظفين والكهرباء، وحصص النقابات الفرعية لتقديم خدماتها للأعضاء.
 
9-   قيمة الاشتراك السنوى لأول 15 عاما للأعضاء تقدر قيمتها بـ 27 جنيها، و3 جنيهات للكارنيه، ثم يصل إلى 54 جنيها للأعضاء أكثر من 15 عاما، وهى قيم ضعيفة جدا لا يمكنها تغطية دفعات المعاشات.
 
10- نقابة التجاريين أعدت تعديلات على قانونها الذى مازال ساريا منذ 1974 لتحسين مواردها، وتطالب مجلسى النواب والشيوخ بإقرارها.
 
 
 
 
 
 

نقابة التجاريين

معاشات التجاريين

توقف صرف معاشات نقابة التجاريين

صرف معاشات التجاريين



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