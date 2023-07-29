أبو مازن يصل العلمين لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية غدا

كتب أحمد جمعة

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قبل قليل، إلى مدينة العلمين، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل يرافقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير حسين الشيخ واللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة الفلسطينية، بحسب ما اعلنته حركة فنح في بيان مقتضب.

فيما أكد حركة حمآس في بيان لها أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيصل اليوم السبت إلى جمهورية مصر العربية على رأس وفد من قيادة الحركة يضم نائبه صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي د. موسى أبو مرزوق، ود. خليل الحية، حسام بدران، روحي مشتهى، وذلك للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد غدا الأحد في مدينة العلمين.

فيما أكد سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح أن أبو مازن سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر برعايته في الثلاثين من الشهر الجاري، لبحث التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشاد السفير دياب اللوح بمواقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا إلى جانب فلسطين منذ قدم التاريخ، وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين إيمانًا بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة.