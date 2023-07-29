اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يوليو 2023 12:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

آخر موعد للتقديم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. التفاصيل

السبت، 29 يوليو 2023 11:59 ص
آخر موعد للتقديم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. التفاصيل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
كتب ــ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي فى تلقى طلبات عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة وذلك بالمحافظات الآتية: "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان " حيث يستمر التقديم حتى يوم 10 أغسطس المقبل .
 
ونشر الموقع الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى شروط  الوظائف المتاحة وكيفية  التقديم   
‏http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/2
 
ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على : http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create أو على البريد الإلكتروني التالى: (drugcontrol1@drugcontrol.org.eg).
 
يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط ،وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.
 
 
 
 
 

التضامن

صندوق مكافحة الإدمان

وظائف صندوق مكافحة الإدمان

شروط وظائف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان



الموضوعات المتعلقة

إنشاء مقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمساكن روضة السودان فى الدقى

الخميس، 27 يوليو 2023 04:09 م

أنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان بالميادين المجاورة لعزبة خير الله

الخميس، 27 يوليو 2023 03:04 م

زيارات ميدانية لطلاب جامعة حلوان المتفوقين دراسيا لمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان

الأربعاء، 26 يوليو 2023 02:40 م

شروط التقديم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. التفاصيل

السبت، 22 يوليو 2023 11:12 ص

مدير صندوق مكافحة الإدمان: خضوع أي موظف لتحليل المخدرات قبل ترقيته أو نقله

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:55 م

طريقة التقديم للوظائف المتاحة بصندوق مكافحة الإدمان.. اعرف التفاصيل

الأحد، 16 يوليو 2023 11:08 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة