نفوق 100 حوت فى أستراليا ..نصفهم بالقتل الرحيم بعد محاولات إنقاذ فاشلة

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الأسترالية، نفوق نحو 100 حوت طيار تقطعت بهم السبل على شاطئ غربي أستراليا، على الرغم من محاولات الإنقاذ اليائسة، حيث تم اكتشاف مجموعة من 97 حوتًا تجريبيًا - تُعرف أيضًا باسم "الحيتان التجريبية" - على شاطئ تشينز ، على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب شرق بيرث.

وأشارت صحيفة "الكوميرثيو" الأرجنتينية إلى أنه انضم حوالي 250 متطوعًا إلى 100 خبير في الحياة البرية في معركة عقيمة لإنقاذ بقية القطيع.

وقالت متحدثة باسم دائرة الحدائق والبيئة ان "المتطوعين والجميع حاولوا نقلهم إلى المياه العميقة لكنهم استمروا في العودة إلى الشاطئ"،حيث قام الأطباء البيطريون بفحصهم وتقرر أنه من أجل رفاههم ، يجب قتلهم بطريقة رحمة".

شكر الشخص المسؤول عن عملية الإنقاذ ، بيتر هارتلي ، الأشخاص الذين حاولوا إنقاذ الحيتان على "الجهد الهائل" الذى بذلوه في المياه ذات درجات الحرارة المنخفضة.

وقال للصحفيين "ربما يكون هذا أحد أصعب القرارات خلال 34 عاما من إدارة الحياة البرية.

وتعتبر ظاهرة حيتان الطيار التي تقطع السبل على الشواطئ شائعة في أستراليا ونيوزيلندا.

في أكتوبر الماضي ، نفق حوالي 500 حوت طيار بعد أن تقطعت بهم السبل في جزر تشاتام ، وهي أرخبيل نيوزيلندا النائي.