نصائح مهمة لرحلات صيفية صديقة للبيئة.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوي

تكثر السفريات والرحلات خلال فصل الصيف، هربا من درجات الحرارة وبحثا عن مناطق أكثر اعتدالا فى درجة الحرارة ولا سيما الشواطىء، ويمكن الاستمتاع للجميع بهذه الرحلات، لكن عليهم أيضا الحفاظ على البيئة وجعل رحلات السياحة الداخلية أو الخارجية رحلات أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

خلال هذا التقرير نضع لك بعض النصائح حتى تصبح رحلتك رحلة صديقة للبيئة ، تستمتع فيها ولا تضر بالاماكن التى تزورها.

اولا ان كنت ستذهب لقضاء رحلة مصيف عليك أولا أن تعرف ماذا ستأخذ معك ، وحدد على قدر الإمكان أن تقلل عدد القطع التى تستخدمها سواء ملابس أو اوانى لانه سيترتب عليها كمية الاستهلاك المياة مثلا لو اخذت ملابس كثيرة، وايضا حجم الحقائب التى ستحملها فيها.

ثانيا عليك تحديد أنواع الأوانى التى تستخدم فى عدة أغراض، وابعد عن أوانى التيك واى التى تزيد من حجم المخلفات عقب مغادرتك

ثالثا اختيارك لكميات قليلة من الاحتياجات سيجعل حقائبك أقل وعليك الابتعاد عن استخدام الشنط البلاستيك لحمل أغراضك، ويمكنك اللجوء للحقائب متعددة الاستخدام كبديل الأكياس البلاستيك.

رابعا، عليك اختيار وسيلة نقل صديقة للبيئة، وحال طول مسافة الرحلة ابعد عن استخدام الشبسيات وزجاجات المياة البلاستيك ويمكنك الاستغناء عنها بزجاجات حفظ المياة وبعض الساندوتشات المنزلية من الجبن وابعد عن اللحوم.

حال نزولك فى فندق ابحث عن الفنادق التى تحمل العلامة الخضراء وتستخدم الادوات الصديقة للبيئة فكل خطوة لك لها أثر بيئى، فاعلم أنك اصل الحفاظ على البيئة وانت جزء منها.