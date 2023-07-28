نصائح من الطب النفسى للتغلب على الخوف من التغيير

التغيير جزء لا مفر منه فى حياتنا، لكن يواجه البعض نوع من الخوف من التغيير، لذا نقدم فى هذا التقرير بعض النصائح للتغلب على الخوف من التغيير، بحسب موقع هيلث شوت.
الخوف من التغير
كتبت فاطمة خليل
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