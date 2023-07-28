نصائح من الطب النفسى للتغلب على الخوف من التغيير

كتبت فاطمة خليل

التغيير جزء لا مفر منه فى حياتنا، لكن يواجه البعض نوع من الخوف من التغيير، لذا نقدم فى هذا التقرير بعض النصائح للتغلب على الخوف من التغيير، بحسب موقع هيلث شوت. كيف تتغلب على الخوف من التغيير؟ ​فيما يلي بعض الاستراتيجيات للتعامل مع الخوف من التغيير. ​1. افهم خوفك ابدأ بالتعرف على مخاوفك من التغيير وفهمها. حدد ما يثير مخاوفك على وجه التحديد. هل هو عدم اليقين أم فقدان السيطرة أم الخوف من الفشل؟ "بمجرد أن تكتسب وضوحًا حول الأسباب الجذرية للخوف من التغيير ، يصبح من السهل معالجتها. 2. تحدي أفكارك غالبًا ما يغذي خوفنا من التغيير أفكار غير منطقية أو سيناريوهات أسوأ الحالات. تحدى هذه الأفكار من خلال التشكيك في صحتها والنظر في بدائل أكثر واقعية. اعلم أن التغيير أمر لا مفر منه ويمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية. 3. ثقف نفسك الخوف من المجهول هو جانب شائع للخوف من التغيير. من خلال تثقيف نفسك حول التغييرات القادمة ، يمكنك اكتساب فهم أفضل لما يمكن توقعه. اجمع المعلومات واطلب المشورة المهنية ، وتعلم من الآخرين الذين اجتازوا انتقالات مماثلة بنجاح . 4. كسر المخاوف قد يكون التغلب على الخوف أمرًا مرهقًا ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتغييرات كبيرة في الحياة. قسّم التغيير إلى خطوات أصغر يمكن التحكم فيها. من خلال معالجة خطوة واحدة في كل مرة ، يمكنك بناء الثقة تدريجياً وتقليل القلق. 5. بناء المرونة يمكن أن يساعدك تعزيز مرونتك في مواجهة التغييرات بشكل أكثر فعالية. الانخراط في الأنشطة التي تعزز مرونتك مثل ممارسة اليقظة ، والحفاظ على نظرة إيجابية ، وتنمية نظام دعم قوي. يتيح لك بناء المرونة التكيف والتعافي بسهولة أكبر ". 6. تصور النجاح تخيل نفسك تتنقل بنجاح خلال التغيير وتحقق نتائج إيجابية. يمكن أن تساعد تقنيات التخيل في إعادة صياغة عقليتك وتقليل الخوف. تصور العملية وكذلك التركيز على الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها للوصول إلى النتيجة المرجوة.