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موقع "Travel off Path" يبرز أهم أسباب جذب السائحين لزيارة مصر

الجمعة، 28 يوليو 2023 04:25 م
موقع "Travel off Path" يبرز أهم أسباب جذب السائحين لزيارة مصر موقع يبرز أسباب زيارة السياح لمصر
كتب محمد أسعد

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أبرز موقع "Travel off Path"-المتخصص في السياحة والسفر- في تقرير مصور عن أهم الأسباب التي تجذب السائحين لزيارة المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري، والذي من المتوقع أن يحقق أرقامًا سياحية قياسية.
 
بدأ التقرير بالإشارة إلى أن مصر استقبلت أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري، وأنه من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 مليون بحلول نهاية العام، بما يمثل زيادة كبيرة عن الأرقام التي حققتها مصر في عام 2022.
 
وأشار التقرير، إلى أن المقصد السياحي المصري يشتهر بالعديد من المقومات التي تجذب السائحين، والتي من بينها المدن السياحية النابضة بالحياة والمعالم والأماكن الأثرية العريقة والمناظر الطبيعية الخلابة هذا بالإضافة إلى الأسعار المناسبة.
 
 
موقع يبرز أسباب زيارة السياح لمصر
موقع يبرز أسباب زيارة السياح لمصر
 
كما أشار إلى أن مصر قدمت مؤخرًا تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات مما يسهل على السائحين الزيارة أكثر من أي وقتٍ مضى، كما أنه يعد عامل جاذب لأولئك الذين يرغبون التعرف على البلد بصورة أكبر.
 
وأوضح أن السائح بإمكانه استخدام بطاقة الائتمان الخاصة به في مصر، حيث أصبح استخدام بطاقات الائتمان أكثر شيوعًا في مصر للدفع في الفنادق والمطاعم وأماكن الجذب السياحي، كما أن وزارة السياحة والآثار المصرية تطبق الآن نظام الدفع غير النقدي باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية والمتاحف الشهيرة، والتي من بينها منطقة أهرامات الجيزة والمسلة الناقصة بأسوان وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.
 
كما تحدث التقرير عن الرحلات النيلية مشيراً إلى أنه بعد فيلم " الموت على النيل " الذي تم إنتاجه عام 2022 ازداد عدد السائحين الذين يتوقون للإبحار في نهر النيل الذي يعد أطول نهر في إفريقيا.
 
هذا بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير والمقرر افتتاحه قريباً، حيث سيصبح أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية العريقة، وسيحتوي على العديد من القطع الأثرية، بما في ذلك مجموعة الكنوز الكاملة للملك توت عنخ آمون، موضحاً أن المتحف يقع على بعد حوالي كيلومترين من أهرامات الجيزة الشهيرة.
 
أكد التقرير على أن مصر تعتبر مقصدًا سياحيًا آمنًا للسائحين، وأن المدن السياحية الشهيرة مثل القاهرة والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ يمكن لجميع السائحين زيارتها والاستمتاع بها وبما تتميز به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.
 
وتطرق التقرير، لإبراز خطوط الطيران الجديدة، لافتاً إلى أنها أدت إلى أن يكون السفر إلى مصر أسهل من أي وقتٍ مضى، مشيرًا إلى الخطوط الجديدة التي تم الإعلان عنها.

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المقصد السياحى المصرى

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