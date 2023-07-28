مكتب التنسيق: انتهاء اختبارات القدرات فى الجامعات والمعاهد 3 أغسطس

محمد شرقاوى

قال السيد عطا، المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إن نفس قواعد العام الماضى للتنسيق سيتم اتباعها هذه العام بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، مؤكد أن سيتم منح الطلاب فرصة حتى 3 أغسطس للتقديم فى اختبارات القدرات فى الكليات التى تحتاج مهارات، وتابع: أننا نعمل على مراجعة كافة مواقع التنسيق للتأكد جاهزيته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "هناك بعض الطلبة تصور الشهادة وتعطيه لزملائهم، وبنصح الطالب بعدم تصوير أو أعطاء الرقم السرى على الشهادة لأى شخص أى كان"، لافتا إلى أن الجامعات الحكومية بها معامل مجهزة لمساعدة الطلاب فى كتابة الرغبات.

وتابع: "أطالب الطلاب التركيز فى الرغبات، ومسموح تعديل الرغبات خمس مرات، وهناك ترتيب جغرافى للجامعات على حسب المنطقة التى يقطن بها كل طالب".