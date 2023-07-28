اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة آخر فى هجوم مجهولين على قاعة احتفالات بالدقهلية

الجمعة، 28 يوليو 2023 03:09 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى هجوم مجهولين على قاعة احتفالات بالدقهلية جثة
الدقهلية _محمد الحبشي

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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، خلال هجوم مجهولين على قاعة احتفالات بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة للمشرحة والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بقيام ملثمين بمهاجمة قاعة أفراح بقرية بشالوش، ووجود متوفى ومصاب.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط  مباحث مركز شرطة ميت غمر وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مقتل شخص يدعى أحمد جاب الله، 45عاما، بطلقة نارية بالرأس، وإصابة ناصر عبدالمحسن، 58 عاما، بطلق نارى في الفخذ، وتم نقل الجثة للمشرحة والمصاب للمستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم.
 
وتحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثف قوات الأمن في مديرية أمن الدقهلية بالتنسيق والتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر، من جهودها لتحديد هوية المتهمين، والوقوف علي ملابسات الواقعة.
 
 

 


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