مصرع شخصين وإصابة 4 فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى على الطريق الزراعى بمحافظة أسوان ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل مع المصابين والمتوفين وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى على الطريق الزراعى بمنطقة الشديدة التابعة للوحدة المحلية بأبوالريش بحرى بمركز أسوان.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين للمستشفى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والجثتين للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.