اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 يوليو 2023 11:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية: إزالة 218 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

الجمعة، 28 يوليو 2023 10:34 ص
محافظ المنوفية: إزالة 218 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية إزالة تعديات
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية والتى انطلقت فى  8 يوليو الجارى .
 
ونجحت الأجهزة التنفيذية فى  إزالة  218 حالة تعدى  شملت 29 حالة تعدي "مبانى أملاك دولة" بمساحة أكثر من  5 ألاف و 239 م2  ، و  101 حالة تعدى " زرعة خاصة " بمساحة   10 ألاف و 905 م2 ، وكذا إزالة  51 متغير مكانى رصدتها منظومة المتغيرات المكانية بمساحة    4 ألاف و 958 م2 ، و 37 حالات بناء بدون ترخيص  .
 
وأشاد محافظ المنوفية، بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية والجهات المعاونة خلال أعمال الموجة الـ 21 ، مشددا على أهمية مواصلة الجهود والمتابعة الدقيقة لرصد حالات التعدى فى المهد وإزالتها فوراً ، مع عدم السماح بعودة تلك التعديات مرة أخرى وتفعيل محاضر التبوير للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي .
 
يذكر أن الموجة الـ 21 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 29 ابريل وحتى 19 مايو 2023 ، و المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الماضى، و المرحلة الثالثة في الفترة من 8 وحتى 28 يوليو الجارى .
 
 
 

محافظ المنوفية

إزالة حالة تعدى

أملاك الدولة

الأراضى الزراعية

المرحلة الثالثة

الموجة الـ 21

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة