اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 05:58 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: 17 مليون جنيه لرصف 7 شوارع رئيسية ومتفرعاتها بنطاق حى وسط

الجمعة، 28 يوليو 2023 05:09 م
محافظ الإسكندرية: 17 مليون جنيه لرصف 7 شوارع رئيسية ومتفرعاتها بنطاق حى وسط رصف الطرق
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق فى المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزأورها.

أضاف محافظ الإسكندرية، أن نسبة تنفيذ أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام بنطاق حى وسط قد بلغت 90% ، وذلك فى 7 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم وهم (متفرعات محرم بك و6 متفرعات- مساكن ضرغام- متفرعات  شارع البصرى ( جلال الدسوقى) الحضرة- متفرعات شارع سينما الحضرة- متفرعات شارع العطارين- متفرعات كوم الدكة-  متفرعات لاجيتيه)

وقد وجه الشريف مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على إعادة الشيء لأصله عقب إنتهاء شركات المرافق من أعمالها بالشوارع فى جميع الأحياء، والاستجابة لمطالب المواطنين والتنسيق مع الحى لتحديد الشوارع التى كثرت منها شكأوى المواطنين.


الاسكندرية

احياء الاسكندرية

حى وسط

رصف الطرق



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