وقال رئيس مجلس إدارة شركة "فيسكو" أندريه سيفيريلوف ـ في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية على هامش فعاليات القمة الروسية ـ الأفريقية في مدينة سانت بطرسبوج ـ إننا "نعلن افتتاح خدمة الحاويات التجارية البحرية المباشرة ما بين ميناء دمياط المصري وميناء نوفوروسيسك الروسي"، واصفا في الوقت نفسه الخط الملاحي بين مصر وروسيا بـ"الكبير".

وشدد سيفيريلوف على أن مصر ستصبح بحكم موقعها الاستراتيجي مركزا للشحنات من وإلى روسيا، قائلا إنه "مما لا شك فيه أن موقع مصر نفسه، ومواقع موانئها يتيح لنا تشغيل البضائع والخطوط الملاحية بسهولة، لا سيما في شمال إفريقيا، وإيصال الشحنات الضرورية إلى وسط إفريقيا".

وأشار إلى اهتمام "فيسكو" بإطلاق مسارات شحن جديدة إلى الدول الأفريقية، بما في ذلك شمال أفريقيا: الجزائر والمغرب وتونس، موضحا أن "فيسكو" تعدر من أكبر شركات النقل في روسيا ولديها أكبر أسطول بحري في البلاد وستصبح جسرا بين الاقتصادين الروسي والأفريقي، بما في ذلك دول المغرب العربي وشمال إفريقيا ككل.

وانطلقت أمس الخميس النسخة الثانية من قمة "روسيا - أفريقيا" في مدينة بطرسبورج الروسية، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الأفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.