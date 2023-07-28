متحدثة الخارجية الروسية للقاهرة الإخبارية: مصر تتطور بشكل سريع واقتصادها يتنامى بقوة

كتب الأمير نصرى

قالت ماريا زاخاروفا متحدثة الخارجية الروسية، إن هناك الكثير من المصالح والاهتمامات المشتركة بين مصر وروسيا على المستوى الإقليمى والدولى، مؤكدة أن مصر تتطور وتنمو بشكل سريع، فهى لديها اقتصاد يتنامى سريعا أيضا.

وأضافت ماريا زاخاروفا فى لقاء بكاميرا قناة "القاهرة الإخبارية"، روسيا لديها كثيرا من المجالات والقطاعات التى يمكن أن ننمى فيها التعاون وإنشاء المزيد من المشروعات مع مصر، بالإضافة لإحراز التقدم بشكل متسارع.

ولفتت ماريا زاخاروفا إلى أن الشعب الروسى يحب ويعلم تماما الشعب المصرى منذ القدم، واليوم هناك المزيد من التبادل السياحى والسياح الروس فى مصر، فبالتالى هناك الكثير من الإمكانيات والمجالات للتعاون فى المجال الأمنى والعسكرى أيضا، ونحن دائما نفتح أبوابنا وقلوبنا لمصر.