كيف تؤثر الكمثرى على سكر الدم؟ تقرير يوضح

كتبت فاطمة خليل

كيف تؤثر الكمثرى على سكر الدم يقيس مؤشر نسبة السكر في الدم الطعام وتأثيره على نسبة السكر في الدم على مقياس من 1 إلى 100. كلما زاد مؤشر السكر فى الطعام كلما ارتفعت نسبة السكر في الدم. الكمثرى من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التى تلعب دورًا في المساعدة في كل شيء من تقليل الالتهاب فى الجسم إلى علاج الإمساك، كما أن الكمثرى يمكن أن تساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل فرص الإصابة بالسكري من النوع الثانى والسكتة الدماغية، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير الكمثرى على سكر الدم، بحسب موقع " webmd"يقيس مؤشر نسبة السكر في الدم الطعام وتأثيره على نسبة السكر في الدم على مقياس من 1 إلى 100. كلما زاد مؤشر السكر فى الطعام كلما ارتفعت نسبة السكر في الدم.

تقع الكمثرى بين 20 و 49 على مؤشر نسبة السكر في الدم وهذا يجعلها طعامًا يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ، ويرجع ذلك في الغالب إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف.

تحتوي حبة الكمثرى الصغيرة على حوالي 7 جرامات من الألياف هذا ما يصل إلى 20٪ من الألياف التي تحتاجها كل يوم. (يجب أن تحصل النساء على حوالي 25 جرامًا من الألياف يوميًا ، بينما يجب أن يحصل الرجال على 38 جرامًا).

تشير بعض الدراسات إلى أن الصبغات التي تعطي الكمثرى لونها ، والتي تسمى الأنثوسيانين ، يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع 2.



الفوائد الصحية الأخرى للكمثرى بالإضافة إلى كونها مصدرًا جيدًا للألياف ، فإن الكمثرى غنية أيضًا بفيتامينات C و K ، بالإضافة إلى البوتاسيوم ومضادات الأكسدة. كما أنها مفيدة بشكل خاص لصحة القناة الهضمية.

علاوة على ذلك ، هناك أدلة على أن مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه مثل الكمثرى قد تجعلك أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو مشكلة الكوليسترول.

عندما تكون مصابًا بداء السكري ، من المهم دائمًا التفكير في الكربوهيدرات. تحتوي حبة الكمثرى الصغيرة على حوالي 22 جرامًا من الكربوهيدرات ، أي حوالي 1.5 حصة. سترغب في أخذ ذلك في الاعتبار عند إضافة الكمثرى إلى نظامك الغذائي.

كما هو الحال مع أي فاكهة ، فإن أفضل طريقة لتناول الكمثرى هي أكل كل شيء. القشر هو المكان الذي توجد فيه معظم العناصر الغذائية ، وخاصة الألياف ومضادات الأكسدة. ومع ذلك ، تأكد من غسله جيدًا قبل تناوله.