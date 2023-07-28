اليوم السابع
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فلاديمير بوتين: القمة الروسية الأفريقية مثمرة للغاية

الجمعة، 28 يوليو 2023 07:49 م
فلاديمير بوتين: القمة الروسية الأفريقية مثمرة للغاية الرئيس الروسى
كتب الأمير نصرى

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القمة الروسية الأفريقية عقدت في أجواء مليئة بالصداقة وكانت مثمرة للغاية، وذلك يخص المنتدى الاقتصادي والإنساني وجلسات القمة والاجتماع الخاص بالممثلين عن المنظمات الأفريقية الإقليمية، وسنناقش في المساء مع الدول الأفريقية المعنية التطورات حول أوكرانيا.
 
وأضاف «بوتين»، خلال كلمته في البيان الختامي للقمة الروسية الأوكرانية، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك سلسلة الاتصالات الثنائية الدولية مع القادة الأفارقة، ونحن خططنا للاجتماع مع جميع قادة الدول المتواجدين في سان بطرسبورج، ونحن سعداء لمشاركة الأغلبية الساحقة من الدول لأفريقيا بالقمة ورؤساء المنظمات التكاملية الأفريقية.
 
وأشار إلى أن ممثلي القارة الأفريقية أظهروا الإرادة السياسية واستقلالهم واهتمامتهم لإقامة التعاون وتعزيزها مع روسيا، «متأكدون من المستقبل الناجح للاتصالات الروسية الأفريقية التي تعتمد على الصداقة أثبت الزمن جدارتها، على الخبرة التاريخية للتعاون متعدد النواحي والمثمر الذي ظهر في نشأة الدول بأفريقيا».
 
وأكد أن ما هو مهم أن القمة أثبتت مجددا العزم المشترك لروسيا وأفريقيا على المزيد من تعزيز والبحث عن الأشكال الجديدة للشراكة ذات منفعة مشتركة، ومن اللافت تبني حزمة لا بأس بها من الوثائق المشتركة.
 
 

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