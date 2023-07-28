فريق دمياط لكرة الطائرة جلوس: هدفنا منتخب مصر وبطولة فرنسا حلم كل لاعب

دمياط - هيثم مراد

نماذج متميزة من ذوى الهمم ظهرت ضمن فريق دمياط للكرة الطائرة جلوس، وتدريبات شاقة يمارسونها يوميا، فى معسكر مغلق من أجل الاستعداد الجيد لخوض قادم البطولات.

التقى "اليوم السابع" بفريق دمياط للكرة الطائرة جلوس، رصدنا هلال اللقاء استعداداتهم لخوض بطولة كأس مصر المقبلة، أيضا ظهر بعض اللاعبين المنضمين إلى منتخب مصر للمشاركة ببطولة اولمبياد فرنسا القادمة.

وقال الكابتن صبرى البرعي كابتن منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس:" تدريبات هذه اللعبة شاقة للغاية، لا يمكنك تخيلها، اللاعبين يتحركون بأيديهم ويركلون المرة بأيديهم أيضا، هذا الأمر فقط يحتاج إلى الكثير من التركيز والسرعة والمهارة"

وأكد كابتن منتخب الكرة الطائرة جلوس قائلا: "عندما قمنا بتشكيل فريق دمياط كان الأمر يسيرا على المستوى التدريبات الفردية، غير أن التدريبات الجماعية كانت اصعب نسبيا أمر ليس سهلا أن تتمكن من تشكيل مجموعة من أجل اللعب كوحدة واحدة ولكننا نجحنا فى صنع ذلك"

وأضاف قائلا: " حققنا مراكز متقدمة فى أول مشاركتنا بكأس مصر، نستعد الان لخوض البطولة القادمة بتركيز اكبر وإعداد اقوى، نتعمد الاحتكاك القوى بفرق أكثر خبرة منا وذلك لرفع مستوى اللاعبين، كان نتيجة ذلك التحاق لاعبان من فريق دمياط بالمنتخب الوطني"

وأكد بطل مصر قائلا: " الجميع ينتظر أولمبياد فرنسا القادمة، علينا العمل بكد من أجل اللحاق بهذا الركب، حتما تحقيق بطولة فى هذا المحفل ستكون مهمة نحن قادرون على تحقيق ذلك فى كافة الالعاب سواء فردية أو جماعية، سيكون هذا اقل ما نقدمه للدولة بعد كل هذا الدعم الذى رأيناه، سأقول أن كل ميدالية يتم تحقيقها ستكون هدية للقيادة السياسية"

واختتم الكابتن صبرى البرعى كابتن منتخب مصر حديثه قائلا: " أود توجيه رسالة إلى الجميع، الرياضة سبيل قوى لذوى الهمم من أجل إعادة اكتشاف أنفسهم مجددا والتعرف على قدراتهم عن قرب، على أولياء الأمور منح أبنائهم تلك الفرصة وواثق أننا سنرى أبطالا كثر فى شتى المجالات"



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