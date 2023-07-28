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سلوتسكى: المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة الآن

الجمعة، 28 يوليو 2023 03:00 ص
سلوتسكى: المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة الآن مجلس الدوما الروسى - أرشيفية
وكالات

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أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكى، أن المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة الآن، وهذا ليس ذنب روسيا، فقد استغلت كييف المفاوضات في وقت سابق لكسب الوقت.

جاء ذلك في إجابة لسلوتسكي عن سؤال عما إذا كانت المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة الآن: "لا، وليس هذا ذنبا منا".

وأشار السياسي الروسي إلى أنه كان أحد المفاوضين مع كييف الذين عينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2022.

وأضاف: "ولكننا في ذلك الوقت كنا مخطئين، فكرنا بإيجابية في نظرائنا. لقد ماطلوا طويلا لكسب الوقت. ثم انسحبت القوات الروسية من محوري كييف وتشرنيغيف، ثم قال زيلينسكي إن المفاوضات وإطار صيغة "مينسك" أيضا كانت مماطلة لكسب الوقت".

بعد ذلك، أصدر زيلينسكي مرسوما يمنع أي شخص من التفاوض مع روسيا.

وأضاف: "عندما يدركون أنهم يخسرون، سيطالبون بالمفاوضات. وسنوافق عليها نحن، هذا ما سنقرره بأنفسنا".


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