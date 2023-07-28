سلسلة مشروعات خدمية وسياحية جديدة فى مدينة نويبع بجنوب سيناء.. تعرف عليها

جنوب سيناء ـ محمد حسين

شهدت مدينة نويبع بجنوب سيناء، تنفيذ عددا من المشروعات الخدمية والسياحية الجديدة من نوعها لخدمة الأهالى وزوار المدينة، وقال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إنه يجرى العمل فى بناء وتشييد مسجد الصديق بنويبع البالغ مساحته الكلية 5000 متر مربع، وتبلغ مساحة المسجد 900 متر مربع وتبلغ التكلفة الإجمالية 21 مليون جنيه تقريبا مناصفة بين الوزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، لافتا انه سيتم افتتاح المسجد فى أكتوبر من العام الجارى.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أن مدينة نويبع شهدت افتتاح السوق التجارى السياحى بمدينة نويبع، ضمن خطة التطوير التى تتبناها المحافظة مع مستثمرى القطاع الخاص.

ويتضمن السوق السياحى التجارى نحو 34 نشاطا خدميا منها، مطعم فلافل ومقلوبة ومقهى شرقى وسوبر ماركت بالإضافة إلى عدد من الخدمات المتنوعة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الاهتمام بتقديم خدمات لرواد منطقة نويبع يساهم بشكل رئيسى فى توفير احتياجات المترددين عليها بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

وأشار إلى أن المشروع يعد من المشروعات المتميزة بالمدينة نظرًا لكونه قائم على خدمة الرواد، كما أنه يتنوع بكم كبير من الخدمات الرئيسية التى يحتاج إليها السائحين، لافتا أن المشروع يوفر عددا من فرص العمل المناسبة بما لا يقل عن 150 فرصة عمل.

يذكر أن مدينة نويبع تطل المدينة على خليج العقبة، وتقع على مساحة 5097 كم على بعد 85 كم شمال مدينة دهب و465 كم من قناة السويس ويقطنها قبيلتى المزينة والترابين وجهينة من قبائل بدو سيناء تطورت المدينة من واحة صحراوية منعزلة إلى مدينة ومنتجع سياحى مميز يقصده السائحون بهدف الاسترخاء والاستجمام بعيداً عن الأماكن السياحية الصاخبة للاستمتاع بالشواطئ الرملية الرائعة الذاخرة بالخيم البدوية الفريدة يوجد بالمدينة ميناء بحرى ويعتمد نشاطها بشكل عام على السياحة وأعمال الموانئ والنقل والشحن بالإضافة إلى الأنشطة الزراعية والتجارية، والقرى التابعة لها قرية المزينة، وقرية الشيخ عطية.