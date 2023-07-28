سعر اليورو اليوم الجمعة 28-7-2023 أمام الجنيه فى البنوك المصرية

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 28-7-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 33.77 جنيه للشراء، و34.39 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 34.17 جنيه للشراء، و34.50 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 34.32 جنيه للشراء، و34.47 جنيه للبيع.
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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى34.32 جنيه للشراء.
34.47 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى33.77 جنيه للشراء.
34.39 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر34.06 جنيه للشراء.
34.31 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية34.17 جنيه للشراء.
34.50 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
33.91 جنيه للشراء.
34.51 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى34.23 جنيه للشراء.
34.40 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة34.17 جنيه للشراء.
34.40 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك قناة السويس34.17 جنيه للشراء.
34.40 جنيه للبيع.
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