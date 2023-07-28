زى النهارده.. إحالة 75 متهما بقضية "فض رابعة" للمفتى

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، يوم 28 يوليو 2018، أحالت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد ، أوراق كل من محمد البلتاجى، عاصم عبد الماجد، صفوت حجازى، وطارق الزمر، أحمد عارف وعصام العريان، عبد الرحمن البر، و69 متهما آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة" للمفتى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.