روسيا: سنعمل على مسألة إلغاء التأشيرات مع الدول الإفريقية

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أعلن ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، أن بلاده ستعمل على مسألة إلغاء التأشيرات مع الدول الإفريقية.

وقال بوجدانوف - فى تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، على هامش القمة الروسية الإفريقية فى سانت بطرسبورج - : "سنعمل على مسالة إلغاء التأشيرات مع الدول الإفريقية"، مؤكدًا أن شعار "عودة روسيا إلى إفريقيا" يعنى وجودها المادى والدبلوماسى والرسمى فى الدول الإفريقية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أكد فى وقت سابق أن تطوير العلاقات مع إفريقيا من أولويات السياسة الروسية، وجدد استعداد روسيا للإسهام فى تعزيز سيادة دول القارة.

يشار إلى أن فعاليات القمة الروسية الإفريقية الثانية تقام فى مدينة سانت بطرسبورج خلال يومى 27 و28 يوليو الجاري.