روسيا: سنعمل على مسألة إلغاء التأشيرات مع الدول الأفريقية

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أعلن ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، أن بلاده ستعمل على مسألة إلغاء التأشيرات مع الدول الأفريقية.

وقال بوجدانوف - فى تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، على هامش القمة الروسية الأفريقية فى سانت بطرسبورج: "سنعمل على مسالة إلغاء التأشيرات مع الدول الإفريقية"، مؤكدًا أن شعار "عودة روسيا إلى أفريقيا" يعنى وجودها المادى والدبلوماسى والرسمى فى الدول الإفريقية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أكد فى وقت سابق أن تطوير العلاقات مع أفريقيا من أولويات السياسة الروسية، وجدد استعداد روسيا للإسهام فى تعزيز سيادة دول القارة.

يشار إلى أن فعاليات القمة الروسية الأفريقية الثانية تقام فى مدينة سانت بطرسبورج خلال يومى 27 و28 يوليو الجاري.