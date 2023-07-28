رئيسة الحكومة التونسية تلتقى مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربى

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ناقشت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربى رانيا بخعازى، استعدادات تونس للمشاركة فى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) التى ستحتضنها دبى نهاية العام الحالي.

وأشار بيان للحكومة التونسية اليوم بأنه تم خلال اللقاء استعراض تجربة تونس فى التنمية المحلية الدامجة والتى تعتبر من أكثر التجارب ابتكارا فى مجال تطوير البنية التحتية واستخدام الموارد والثروات المحلية فى الولايات، مع خلق فرص عمل لائقة للمواطنين خاصة النساء والشباب، مع التنويه بتجربة بلادنا فى المساهمة المالية فى دعم تنفيذ هذه المشاريع.

ومثل اللقاء فرصة للحديث عن الحوار الاجتماعى والوضع الحالي، وضرورة إيلاء أهمية كبرى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.