اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 يوليو 2023 07:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيسة الحكومة التونسية تلتقى مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربى

الجمعة، 28 يوليو 2023 07:07 م
رئيسة الحكومة التونسية تلتقى مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربى نجلاء بودن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقشت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربى رانيا بخعازى، استعدادات تونس للمشاركة فى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) التى ستحتضنها دبى نهاية العام الحالي.

وأشار بيان للحكومة التونسية اليوم بأنه تم خلال اللقاء استعراض تجربة تونس فى التنمية المحلية الدامجة والتى تعتبر من أكثر التجارب ابتكارا فى مجال تطوير البنية التحتية واستخدام الموارد والثروات المحلية فى الولايات، مع خلق فرص عمل لائقة للمواطنين خاصة النساء والشباب، مع التنويه بتجربة بلادنا فى المساهمة المالية فى دعم تنفيذ هذه المشاريع.

ومثل اللقاء فرصة للحديث عن الحوار الاجتماعى والوضع الحالي، وضرورة إيلاء أهمية كبرى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل

 

 


نجلاء بودن

تونس

منظمة العمل الدولية

المغرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة