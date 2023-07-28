حياة كريمة بالشرقية.. تطوير مستشفى كفر صقر ومضاعفة إعداد أسرة العناية والحضانات

الشرقية- إيمان مهنى

شهدت مستشفى كفر صقر المركزي بمحافظة الشرقية، أعمال تطوير ورفع كفاءة، لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه خلال السنوات الماضية، تم رفع كفاءة المستشفى، ومضاعفة أعداد أسرة العناية المركزة، والحضانات، وزيادة تطوير شبكة الغازات سعة تنك الأكسجين.

وأوضح أن خدمة الرعاية العاجلة، هي من أهم الخدمات التي تولى المديرية لها الاهتمام، لذلك رفعت كفاءة وحدة العناية المركزة، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتضم الوحدة عدد 6 أجهزة تنفس صناعي، وعدد 19 مونيتور، وجهاز صدمات، وجهاز أشعة متنقل، وأشعة تليفزيونية، وعدد 2 جهاز ABG لقياس غازات الدم، و 5 أجهزة رسم قلب، وجهاز تحليل لإنزيمات القلب.

بالإضافة إلى ورفع كفاءته وحدة الأطفال المبتسرين، ليسع 21 حضانة، بتكلفة تقديرية أكثر من مليون جنيه، كما تم تطوير قسم الاستقبال والطوارئ، بتكلفة 250 ألف جنيه، وتطوير العيادات الخارجية، بتكلفة 250 ألف جنيه.

ودعمت المستشفى بتجهيزات طبية وغير طبية بتكلفة 2.8 مليون جنيه، منها، جهاز أشعة تليفزيونية، أدوات جراحية، أجهزة ضغط، مراتب للعناية المركزة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي، لتسع 48 سريرا ومجهزة بأحداث ميكانات، بتكلفة تقديرية بلغت 4.5 ملايين جنيه.

كما شملت أعمال التطوير، رفع كفاءة مبني الحميات بسجنها ، وتوفير خزان أكسجين بسعة 6 آلاف لتر، وتطوير شبكة الغارات، وتجهيز وحدة علاج طبيعي وجار إنشاء عناية مركزة، وإنشاء مبنى للخدمات المكملة، بتكلفة 3 ملايين جنيه.