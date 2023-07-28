اليوم السابع
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حبس عاطل بتهمة التزوير وحيازة سلاح فى السيدة زينب

الجمعة، 28 يوليو 2023 10:05 م
حبس عاطل بتهمة التزوير وحيازة سلاح فى السيدة زينب كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة السيدة زينب حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير وحيازة سلاح. 
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كارنيه باسمه منسوب لإحدى الجهات بالدولة "مزور").
 
 وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بتحصله على الكارنيه المزور من أحد الأشخاص "محبوس على ذمة قضية تزوير" كما أقر بتحصله على السلاح النارى من آخر (مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط "له معلومات جنائية").
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة مطروح،وبمواجهته أيد ماجاء بأقوال المتهم الأول،  وبتفتيش مسكنه عُثر  على (ماكينة كبس وتصنيع أقراص مخدرة- عدد من الأقراص المخدرة- عدد 4 عبوات تحتوى على بودرة وأقراص مطحونة- عدد 4 كيلو جرام بودرة تستخدم فى تصنيع الأقراص المخدرة- عد 34 عبوة لعقاقير مختلفة الأنواع- مجموعة من أدوات وخامات إعادة تصنيع الأقراص).
 
بمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة بقصد الإتجار بها بنطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح.
 
 

اخبار الحوادث

تهمة التزوير

عقوبة حيازة سلاح



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