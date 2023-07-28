وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا في بلدة "حوارة" جنوب نابلس بشمال الضفة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية وسط البلدة على إغلاق أبوابها، وأطلقت عليهم الرصاص بشكل عشوائي بحجة تعرض أحد الجنود الإسرائيليين لمحاولة دهس.

وفي سياق متصل، أضرم مُستوطنون النار في أراضي زراعية في قرية "عينابوس" جنوب محافظة "نابلس"، ما أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون.

وأضافت المصادر أن فلسطينيًا أصيب جراء اعتداء مُستوطنين على سيارته، بالقرب من قرية "المغير" شرق محافظة رام الله بوسط الضفة الغربية، ما تطلب نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وفي مُحافظة "قلقيلية"، شمال غرب الضفة الغربية، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المطاطي، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.



وقالت مصادر إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق.