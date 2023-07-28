اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جمهورية الشيشان تنفى الشائعات عن سقوط عدد كبير من مقاتليها فى أوكرانيا

الجمعة، 28 يوليو 2023 01:00 ص
جمهورية الشيشان تنفى الشائعات عن سقوط عدد كبير من مقاتليها فى أوكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا
وكالات

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نفى وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني، أحمد دوداييف، الأنباء حول مقتل أعداد كبيرة من المقاتلين الشيشان في أوكرانيا.

وكتب الوزير على تلغرام: المعلومات التي تفيد بأن 60 مقاتلا فقط بقوا على قيد الحياة من أصل "500 نتيجة للمعارك الدائرة في  أوكرانيا، إنما هي أكاذيب وقحة وتضليل.

وعزز بيانه بمقطع فيديو، ظهر فيه قائد القوات الخاصة "أخمات"، أبتي علاء الدينوف، وهو يدعو لعدم تصديق هذه الشائعات، والأهم من ذلك عدم نشرها.

وقال أبتي في مداخلته: "بالطبع، لا توجد حروب بلا خسائر، ولكن إذا مات هذا العدد من المقاتلين حقًا، كما يزعمون، فسوف يتحدثون عن هذا الأمر ليس فقط في جمهورية الشيشان، وإنما في جميع أنحاء روسيا وأوكرانيا.

قبل ذلك، قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن طائرة تقل متطوعين، ليس من جمهورية الشيشان فحسب، وإنما من مناطق روسية أخرى، انطلقوا من مطار غروزني الدولي إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.


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حرب روسيا واوكرانيا

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