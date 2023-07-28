اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 02:29 ص
أكرم القصاص
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تونس تبحث مع روسيا إمكانية استيراد الحبوب والأسمدة من موسكو بأفضل الشروط

الجمعة، 28 يوليو 2023 02:00 ص
تونس تبحث مع روسيا إمكانية استيراد الحبوب والأسمدة من موسكو بأفضل الشروط وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إمكانية استيراد الحبوب والأسمدة الروسية في هذه الظروف الصعبة بأفضل الشروط. 
 
وناقش الوزير التونسي - بحسب بيان للوزارة خلال مأدبة غداء نظّمها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على شرف رؤساء الوفود الأفريقية المشاركة في المنتدى الاقتصادي والإنساني المنعقد في موسكو- النهوض بالعلاقات الثنائية وتكثيف التعاون في جميع المجالات واستعادة نسق الزيارات رفيعة المستوى والعمل على تنظيم الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة في أقرب الآجال الممكنة.
 
وأكّد الوزير التونسي على أهمية احترام سيادة الدول ودعم وضمان المساواة بينها، مشيرا إلى العمل المشترك دون إقصاء من أجل دعم العلاقات الإنسانية واستنباط مقاربات وآليات جديدة. 
 
يشار إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدّد خلال مداخلته في افتتاحية المنتدى على عزم روسيا تكثيف تعاونها مع البلدان الإفريقية خاصة في المجال الزراعي وتوفير المواد الغذائية في نطاق المساعدة والمعونة الإنسانية.

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