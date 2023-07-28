ترامب بعد الاتهامات الجديدة: بلادنا تعانى من انتهاكات بايدن ووزارة العدل

كتبت ـ نهال أبو السعود

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، توجيه اتهامات جديدة في قضية الوثائق السرية، حيث زعم أنها ترقى إلى "التدخل في الانتخابات على أعلى مستوى وسوء سلوك من قبل النيابة العامة"، متهما وزارة العدل بالاساءة اليه والسعى خلفه.

ترامب، الذي يتصدر الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري 2024، وجهت إليه يوم تهمة إضافية تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني وتهمتين جديدتين معوقات كجزء من لائحة اتهام جديدة من التحقيق في احتفاظه غير اللائق المزعوم بمعلومات عن الدفاع الوطني. السجلات السرية.

قال ترامب لشبكة فوكس نيوز بعد أن علم بآخر لائحة اتهام ، إنه تدخل انتخابي على أعلى مستوى: "الاتهامات سخيفة وهم يعرفون ذلك أفضل من أي شخص آخر".

وتابع: "هذا سوء سلوك في الادعاء استخدم على مستوى لم يسبق له مثيل من قبل إذا لم أكن أتقدم على بايدن كثيرًا في العديد من استطلاعات الرأي ، ولم أكن سأكون المرشح الجمهوري ، فلن يحدث ذلك".

وأضاف: "لكنني أرتقي بوصفي جمهوريًا وأنا أشق طريقًا في الانتخابات العامة وهذا ما تحصل عليه .. بلادنا تعاني من انتهاكات وزارة العدل".

وقال "آمل أن يفعل الحزب الجمهوري شيئا حيال ذلك".

ورداً على الاتهامات الإضافية ، قال متحدث باسم حملة ترامب إن "هذه ليست أكثر من محاولة يائسة وفاسدة من قبل عائلة بايدن ووزارة العدل التابعة لهم لمضايقة الرئيس ترامب ومن حوله".

وأضاف المتحدث: "جاك سميث المشوش يعرف أنه ليس لديه أي قضية ويبحث عن أي طريقة لإنقاذ مطاردتهم غير القانونية للسحرة ولجعل شخص آخر غير دونالد ترامب يركض ضد جو بايدن".