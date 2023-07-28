تحصين 24 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى نجحت فى تحصين 24 ألفا و508 رؤوس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، منذ انطلاق الحملة منتصف شهر يوليو الجارى.

وأضاف الداودى، أن الماشية التى تم تحصينها شملت (18 ألفا و43 أبقار، 4 آلاف و90 جاموس، 2204 أغنام، 171 ماعز)، مشيرا إلى أن فعاليات الحملة مستمرة للوصول إلى جميع رؤوس الماشية المستهدفة ، مناشد المربيين وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع، وتغطية كافة الحيوانات حرصا على صحتها، مؤكدا أن لجان الإرشاد البيطري تعمل على توعية المواطنين ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأكد الدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، بأنه يتم استخدام سنون إستعمال مرة واحدة لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع تطبيق إجراءات الأمان الحيوى ، للحفاظ على الثروة الحيوانية ، مشيرا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمة الوادى المتصدع لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، كما تقوم الحملة بعمليات الترقيم والتسجيل للحيوانات وكذلك ندوات ارشاديه للمربين باهميه التطعيم وكذلك التأمين علي الحيوانات.