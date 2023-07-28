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تحرير 1819 مخالفة لسيارات لعدم تركيب ملصق إلكترونى

الجمعة، 28 يوليو 2023 01:53 م
تحرير 1819 مخالفة لسيارات لعدم تركيب ملصق إلكترونى المرور- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نجحت الداخلية في تحرير (1819) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى وضبط (543) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، وتم رفع  (40) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 

 


المرور

مخالفات المرور

االداره العامه للمرور

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