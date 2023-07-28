اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 يوليو 2023 06:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا تتوعد بيلاروس بـ "العزلة الكاملة"

الجمعة، 28 يوليو 2023 05:20 ص
بولندا تتوعد بيلاروس بـ "العزلة الكاملة" جيش بيلاروسيا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الداخلية البولندى ماريوش كامينسكى أنه بوسع دول الناتو أن تفرض "عزلة كاملة" على بيلاروس في حال الضرورة.

وقال الوزير: "نحن على اتصال بليتوانيا ولاتفيا اللتين تحدان بيلاروس، واللتين تهددهما الاستفزازات".

وأضاف أن "هناك إمكانية فرض العزلة الكاملة على بيلاروس"، مضيفا أن "الدول الحدودية للناتو والاتحاد الأوروبي مثل بولندا وليتوانيا ولاتفيا، نحن سنعمل معا".

وأكد أنه سيكون هناك "رد فعل مشترك مدروس وقوي" على كل "استفزاز خطير".

وقال: "من غير المستبعد أنه في حال اتخذنا قرارا بأن هذا سيكون ردا مناسبا في اللحظة المعينة، فإننا سنفرض عزلة كاملة على بيلاروس".

وأشار إلى أن وارسو لم تأخذ على محمل الجد تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول رغبة عناصر شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية، الموجودين على أراضي بيلاروس، في "القيام بجولة في بولندا".


ماريوش كامينسكى

بولندا

الاتحاد الاوروبى

بيلاروسيا

روسيا

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا



الموضوعات المتعلقة

هل ستندلع حرب بين بيلاروسيا وبولندا بعد "خريطة الجحيم".. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 26 يوليو 2023 11:00 م

السفير الروسي لدى مينسك: الحشد العسكري البولندي على حدود بيلاروسيا "تحضيرات لأعمال عدوانية"

الأحد، 23 يوليو 2023 02:00 ص

كييف: 5 آلاف مقاتل تابع للشركات العسكرية الخاصة الروسية فى بيلاروسيا

السبت، 22 يوليو 2023 10:00 م

بيلاروسيا تعلن إسقاط طائرة استطلاع أوكرانية

الإثنين، 17 يوليو 2023 05:17 م

البيت الأبيض: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان فى بيلاروسيا

الخميس، 13 يوليو 2023 08:26 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة