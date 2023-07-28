بنك مصر يستثمر 6 مليارات جنيه فى 5 شركات بالبورصة أبرزها "فورى"

كتب هانى الحوتى

يستثمر بنك مصر وشركاته التابعة، في 5 شركات مقيدة بالبورصة المصرية بقيمة 6 مليارات جنيه، وفقًا لأسعار إغلاق أسهم هذه الشركات يوم الأربعاء الماضي.

وتصدرت الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، قائمة الشركات الأعلى مساهمة من بنك مصر بعدد 5.1 مليون سهم تمثل 31.7% من أسهم الشركة، تليها شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بعدد 343.6 مليون سهم تمثل 10.08%، موزعة بين 9.74% من البنك، و0.34% لمجموعة مرتبطة، وفي المركز الثالث شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بعدد 111.8 مليون سهم تعادل 8.658%.

وفي المركز الرابع شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بعدد 140.3 مليون جنيه تمثل حوالي 7.59%، وأخيرًا الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" بعدد 2.8 مليون سهم تمثل 7.52%.

وتلزم البورصة المصرية، الشركات المقيدة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة وطبقاً للفقرة الأخيرة، والتي تنص على إلزام كل مساهم بالإفصاح للبورصة المصرية دورياً عما يملكه وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها.

وسبق أن أعلن بنكا الأهلي ومصر، خلال شهر مارس عام 2020 استثمار 3 مليارات جنيه بالبورصة المصرية، مستغلين الانخفاض المؤقت لسوق المال، الناتج عن الأحداث العالمية المرتبطة بفيروس كورونا للشراء وتحقيق أرباح مستقبلية على المدى المتوسط والطويل.