بريطانيا تستهدف تقديم 160 مليون إسترليني لدعم النساء والأطفال في اليمن

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أعلنت المملكة المتحدة عن برنامج إنساني جديد يهدف إلى تقديم دعم الرعاية الصحية الحيوية للنساء والأطفال اليمنيين المستضعفين.

وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية أنه خلال زيارة للأردن هذا الأسبوع، التقى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مع اليونيسف وشركاء تناولوا الوضع الإنساني في اليمن وعرض تفاصيل برنامج اليمن الجديد للمرأة والطفل.

سيقدم البرنامج الذي تبلغ قيمته 160 مليون جنيه إسترليني ومدته أربع سنوات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك التغذية، ونظافة المياه والصرف الصحي، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، لبعض الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن.

ويستهدف البرنامج إلى الوصول إلى أكثر من مليون امرأة وطفل سنويًا وزيادة حماية النساء والأطفال من خلال منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتعامل مع حالات العنف، ومساعدة الأشخاص في حالات النزاع وحمايتهم.

ولا تزال اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث حددت الأمم المتحدة 21.6 مليون يمني - ثلثا سكان اليمن - على أنهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام. ومع ذلك، من الجدير بالترحيب عدم استئناف الصراع الشامل منذ انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة رسميًا في أكتوبر 2022.

وقال كليفرلي: لا يزال الصراع في اليمن يسبب الألم والمعاناة لملايين اليمنيين العاديين، حيث يدفع النساء والأطفال على وجه الخصوص ثمناً باهظاً. وتظل المملكة المتحدة ملتزمة بمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، وسيقدم برنامج المرأة والطفل اليمني الجديد دعمًا حيويًا للفئات الأكثر ضعفاً.