بايدن يتهم الجمهوريين بالإضرار بالبنتاجون.. ويحذر: سياساتهم تقوض الجيش

كتبت: نهال أبو السعود

ألقي الرئيس الأمريكي جو بايدن باللوم على السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل والجمهوريين في مجلس الشيوخ فيما يتعلق بسلسلة من الاضطرابات والضرر في البنتاجون، لتعليق توبرفيل الترقيات والترشيحات الجديدة بوزارة الدفاع.

قال بايدن في تصريحات في واشنطن: "هذا التجميد الحزبي يضر بالفعل بالاستعداد العسكري والأمن والقيادة ومعنويات القوات.. العائلات العسكرية التي ضحت بالفعل كثيرًا غير متأكدة من أين ومتى يغيرون مراكزهم، وهم غير قادرين على الحصول على سكن أو بدء أطفالهم في المدرسة الجديدة ".

أشار بايدن إلى إن توبرفيل الذي يحتج السناتور على سياسات الإجهاض في البنتاجون ، والتي تسمح بإجازة مدفوعة الأجر وتعويضات السفر عن عمليات الإجهاض، أوقف أكثر من 300 ترقية عسكرية.

وتابع: "سلسلة متزايدة من الضرر والاضطراب كل ذلك لأن أحد أعضاء مجلس الشيوخ من ولاية ألاباما - و 48 جمهوريًا يرفضون الوقوف في وجهه - لرفع الحصار على سياسة البنتاجون التي توفر للجنود والنساء وأسرهم إمكانية الوصول إلى حقوق الرعاية الصحية الإنجابية التي يستحقونها"

وقال: "هناك شيء خطير يحدث اعتاد الحزب الجمهوري على دعم الجيش على الدوام. لكنهم اليوم يقوضون الجيش ".

وحذر الرئيس الأمريكي أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه فبحلول الخريف قد لا يكون لدي الولايات المتحدة بايدن رئيسا هيئة الأركان المشتركة" ، واصفًا قبضة توبرفيل بأنها "شائنة" و "هراء".

كما انضم وزير الدفاع الجنرال لويد أوستن وكبار المسؤولين إلى بايدن في دعوة السيناتور الجمهوري لإنهاء التعليق ومارسوا ضغوطا على الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ لإيقاف محذرين من أنه يعرض الأمن القومي للخطر.