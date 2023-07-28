انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" 31 يوليو

كتب محمود راغب

تستعد وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لانطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في يوم 31 يوليو.

ومن المقرر تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى عدد من المدن الصناعية والمناطق الاستثمارية الهامة حتى يتسنى لأبناء الجاليات المصرية الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ، أكدت على ضرورة استمرار وزارة الهجرة في تنظيم هذا المؤتمر بسبب أهميته، لأنه يعد نقطة تلاقي ذات تأثير وصدى واسع بين المصريين بالخارج ودولتهم.

والنسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت بمثابة تحقيق لأحلام مواطنينا بالخارج لمدة أكثر من ٢٠ عاما، من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات الهامة.

ووجهت الوزيرة بأن تهتم النسخة الرابعة من المؤتمر بموضوعات وتحديات تواجه الجاليات المصرية بالخارج وكذلك الاحتياجات الأساسية لهم، وتسليط الضوء على ما يجد من موضوعات تطرأ على أوضاع المصريين بالخارج في أي من الدول.

كما أعربت عن تطلعاتها بأن يصبح هذا المؤتمر الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وقناة رسمية يسمع من خلالها صوته، ومسارا وطنيا لتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.