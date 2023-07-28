وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن الانفجارات التي وقعت في وقت متأخر من الليلة الماضية في قاعدة الجناح القتالي 111 - من بين الأكبر في البلاد - أدت إلى تحطيم النوافذ في البلدات المجاورة ودفعت إلى إجلاء أكثر من 2000 شخص، في حين نُقلت الطائرات المقاتلة القريبة إلى قاعدة أخرى.

وتابعت أن الحكومة فرضت حظر مرور المدنيين وأمرت بإخلاء المنطقة في دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات (ميلين) من موقع الانفجار.

وتم بث انفجارات مستودع الذخيرة على الهواء مباشرة عبر تقارير تلفزيونية محلية، وبعد أوامر الإجلاء، تم نقل السكان على متن قوارب خاصة حشدها خفر السواحل ونقلهم إلى مركز المؤتمرات في فولوس، على بعد حوالي 20 كيلومترًا (12.5 ميلًا) من مستودع الأسلحة.

وقال مسؤولو خدمة الإطفاء إن انخفاض درجات الحرارة والرياح الهادئة ساعدا رجال الإطفاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في احتواء جميع الحرائق الرئيسية في منتصف النهار.

واندلعت حرائق الغابات حول اليونان ودول البحر الأبيض المتوسط الأخرى على مدار الأسبوعين الماضيين ، بسبب موجات الحر المتتالية والرياح القوية ، مما أدى إلى حرق عشرات الكيلومترات المربعة خارج أثينا ، في جزيرة رودس وأماكن أخرى.