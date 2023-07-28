اليمن يشارك فى اختتام جلسات قمة النظم الغذائية+2 التقييمية فى روما

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شارك اليمن، الخميس، في أعمال قمة النظم الغذائية+2 التقييمة التي اختتمت بمقر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالعاصمة الإيطالية روما، بوفد ترأسه وزير الزراعة والري والثروة السمكية اليمني اللواء سالم السقطري.

وهدفت القمة - التي شارك فيها اكثر من 2000 مشاركاً من 180دولة حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية - إلى تسليط الضوء حول أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لاستكشاف التحديات وكيفية مواجهتها والفرص المتاحة لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية وفق متطلبات المرحلة الراهنة.

وأطلع وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الوفود المشاركة بأعمال القمة، على المعاناة التي يشهدها اليمن جراء الحرب الحوثية منذ أكثر من ثماني سنوات والكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البلاد كالأعاصير وآثار جائحة كورونا على النمو والأمن الغذائي وكذا الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية في وضع الخطط والاستراتيجية لتحسين الأداء تدريجيًا في خدمة أجندة التنمية الزراعية في المرحلة القادمة.

فيما تطرقت الكلمات الملقاة في الجلسة الختامية من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني ومدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الدكتور شو دونيو، إلى ضرورة تطوير المنظومة العالمية في مواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي وشبح المجاعة وتعزيز البرامج الوطنية للدول نحو تحسين الإنتاج الزراعي والتغذية وتحقيق بيئة وحياة أفضل للمواطنين، مؤكدين أن أوضاع انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية أصبحت أكثر تعقيداً بسبب المخاطر المترابطة وتأثير أزمة المناخ والأزمات الاقتصادية والصراعات المستمرة.