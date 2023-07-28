اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 يوليو 2023 08:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

المبعوث الفرنسي للبنان يقدم مقترحًا بعقد لقاء للمعنيين بانتخاب الرئيس سبتمبر المقبل

الجمعة، 28 يوليو 2023 07:00 ص
المبعوث الفرنسي للبنان يقدم مقترحًا بعقد لقاء للمعنيين بانتخاب الرئيس سبتمبر المقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتم المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زيارته الثانية لبيروت منذ تكليفه بالمهمة الشهر الماضي، حيث غادر لبنان الخميس بعد سلسلة لقاءات عقدها من كافة الأطراف المعنية بملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنهاء الشغور المستمر في هذا المنصب منذ أول شهر نوفمبر الماضي.
 
وحمل لودريان إلى الفرقاء اللبنانيين مقترحًا بعقد لقاء يجمع كافة الأطراف المعنية بانتخاب رئيس جديد للبلاد في شهر سبتمبر المقبل للتوصل إلى توافق على القضايا والمشاريع ذات الأولوية التي ينبغي على الرئيس المقبل أن يتولاها، وذلك بهدف خلق مناخ من الثقة يتيح للبرلمان الاجتماع في ظل ظروف مواتية لانتخاب رئيس بعدما تعثر على مدار 12 جلسة في التوافق المؤدي لإنهاء الشعور الرئاسي.
 
والتقى لودريان خلال زيارته لبيروت مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورؤساء أحزاب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميع والقوات اللبنانية سمير جعجح والاستقلال السياسي النائب ميشال معوض والتيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالإضافة إلى رؤساء وممثلين عن الكتل النيابية والنواب المستقلين.
 
وختم لودريان زيارته الثانية للبنان اليوم بعد 3 أيام من اللقاءات المتواصلة بلقاء ثان مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي قال عقب اللقاء إن خرقا قد فتح في جدار انتخاب الرئيس.
 
من جانبها، أجمعت قوى المعارضة على أنها لن تعلن موقفها من مقترح لودريان قبل بحثه فيما بينها خلال الأيام المقبلة.

لبنان

بيروت

فرنسا

مبعوث فرنسا

جان ايف لودريان

اخبار فرنسا



الموضوعات المتعلقة

إلغاء جلسة مجلس وزراء لبنان المخصصة لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزى

الخميس، 27 يوليو 2023 12:30 م

رئيس مجلس النواب اللبنانى يطلب عقد جلسة حكومية لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

الأربعاء، 26 يوليو 2023 07:00 ص

لبنان يستطلع رأي القضاء لتوفير غطاء قانوني يسمح للنواب بإقراض الحكومة

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:00 م

وزير الإعلام اللبناني: أمامنا 72 ساعة حاسمة في ملف حاكمية مصرف لبنان

الإثنين، 24 يوليو 2023 08:44 م

سفير مصر في بيروت: الالتزام بدعم لبنان ثابت أساسي وندعم استكمال تكوين السلطة

السبت، 22 يوليو 2023 10:15 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة