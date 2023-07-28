المبعوث الفرنسي للبنان يقدم مقترحًا بعقد لقاء للمعنيين بانتخاب الرئيس سبتمبر المقبل

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اختتم المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زيارته الثانية لبيروت منذ تكليفه بالمهمة الشهر الماضي، حيث غادر لبنان الخميس بعد سلسلة لقاءات عقدها من كافة الأطراف المعنية بملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنهاء الشغور المستمر في هذا المنصب منذ أول شهر نوفمبر الماضي.

وحمل لودريان إلى الفرقاء اللبنانيين مقترحًا بعقد لقاء يجمع كافة الأطراف المعنية بانتخاب رئيس جديد للبلاد في شهر سبتمبر المقبل للتوصل إلى توافق على القضايا والمشاريع ذات الأولوية التي ينبغي على الرئيس المقبل أن يتولاها، وذلك بهدف خلق مناخ من الثقة يتيح للبرلمان الاجتماع في ظل ظروف مواتية لانتخاب رئيس بعدما تعثر على مدار 12 جلسة في التوافق المؤدي لإنهاء الشعور الرئاسي.

والتقى لودريان خلال زيارته لبيروت مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورؤساء أحزاب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميع والقوات اللبنانية سمير جعجح والاستقلال السياسي النائب ميشال معوض والتيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالإضافة إلى رؤساء وممثلين عن الكتل النيابية والنواب المستقلين.

وختم لودريان زيارته الثانية للبنان اليوم بعد 3 أيام من اللقاءات المتواصلة بلقاء ثان مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي قال عقب اللقاء إن خرقا قد فتح في جدار انتخاب الرئيس.

من جانبها، أجمعت قوى المعارضة على أنها لن تعلن موقفها من مقترح لودريان قبل بحثه فيما بينها خلال الأيام المقبلة.