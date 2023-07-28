المئات من أهالى بورسعيد يودعون شاب توفى بأزمة قلبية أثناء حفل خطوبته

بورسعيد - محمد عزام

شيع المئات من أهالي م حافظة بورسعيد ، ظهر اليوم الجمعة، شاب توفي خلال حفل خطوبته في نطاق حي الشرق ببورسعيد.

وتوفى شاب بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، أثناء حفل خطوبته بإحدى قاعات الأفراح بنطاق حي الشرق.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الشاب: سعيد خالد السعيد محمد اسماعيل 22 عامًا، والشهير بـ "صهيب خالد"، جثة هامدة، بادعاء وفاته أثناء حفل خطوبته، اثر توقف في عضله القلب.

حُرر محضرا بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحرى حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة حينها بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة.

وسادت حالة من الحزن خلال وداع الشاب إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمحافظة بورسعيد.