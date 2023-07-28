اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 يوليو 2023 07:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تقدم مرافعتها الخطية لمحكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى

الجمعة، 28 يوليو 2023 06:00 ص
الكويت تقدم مرافعتها الخطية لمحكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى علم الكويت - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الخارجية الكويتية إن دولة الكويت ممثلة في بعثتها الدبلوماسية في لاهاي تقدمت بمرافعتها الخطية بشأن الرأي الاستشاري عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنته في 30 ديسمبر 2022 والقاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
 
ونوهت الخارجية الكويتية - في بيان لها الخميس- بأن مرافعة دولة الكويت بينت بأن الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية يحول دون الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره ويقوض الجهود الرامية لاستقلال دولة فلسطين وجميع أوجه الحياة للشعب الفلسطيني.
 
وأشارت الخارجية الكويتية إلى أن دولة الكويت لطالما ترفض استخدام القوة أو التهديد بها بأي شكل من الأشكال في العلاقات الدولية وتؤكد على ضرورة احترام استقلال وسيادة الدول وضمان حماية المدنيين.
 
وأعربت عن ثقتها التامة بالاهتمام الذي سوف توليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية المتعلقة بذات الشأن.
 
وجددت الخارجية الكويتية موقف بلادها المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وكافة الجهود الدولية الرامية لحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الكويت

اخبار الكويت

لاهاى

فلسطين

اخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى



الموضوعات المتعلقة

أمير الكويت وولي عهده يبعثان ببرقيتى تعازي للرئيس الجزائرى فى ضحايا الحرائق

الأربعاء، 26 يوليو 2023 06:00 ص

الكويت وبريطانيا يؤكدان أهمية ترسيم الحدود البحرية مع العراق وفق القانون الدولى

الأربعاء، 26 يوليو 2023 06:19 م

الكويت تعلن إعدام 5 أشخاص بينهم مدان بـ"تفجير مسجد" عام 2015

الخميس، 27 يوليو 2023 11:12 ص

مجلس الأمة الكويتى يوافق على مشروع قانون إنشاء مفوضية عامة للانتخابات

الخميس، 27 يوليو 2023 02:33 م

الكويت: إحباط تهريب مليون حبة كبتاجون مخبأة فى حاوية مواد بناء

الخميس، 27 يوليو 2023 05:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة