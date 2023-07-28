الصحة العالمية: الأزمة الصحية فى السودان وصلت إلى مستويات خطيرة

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قالت منظمة الصحية العالمية إن الأزمة الصحية فى السودان وصلت إلى مستويات خطيرة للغاية، حيث لا يزال أكثر من ثلثى المستشفيات خارج الخدمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقالت المنظمة فى بيان: "إنه فى الفترة بين 15 أبريل و 24 يوليو الحالي، تحققت منظمة الصحة العالمية من 51 هجومًا على المرافق الصحية، مما تسبب فى وفاة 10 أشخاص و إصابة 24 آخرين".



وقال ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتور نعمة سعيد عابد، فى تصريح اليوم : إن حجم الأزمة الصحية هائل ونحن نعمل بجد لتكثيف استجابتنا، وتقديم الإمدادات الطبية الحرجة وغيرها من الإمدادات الصحية الطارئة، على الرغم من أن الهجمات على المرافق الصحية وانعدام الأمن واسع ويزيد من تفاقم التحديات، فإننا مصممون على الوصول إلى المحتاجين ونحث على زيادة دعم المانحين كى نتمكن من تقديم الخدمات بشكل مناسب.