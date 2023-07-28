السماح بالتقديم ورقيا لمرحلة kg1 بالمدارس الرسمية لغات بكفر الشيخ حتى 15 أغسطس

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستقبال المدارس الرسمية للغات، الراغبين في إلحاق أنجالهم بمرحلة رياض الأطفال، بتلك المدارس، في إطار تذليل العقبات أمام أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال الكترونياً.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المدارس الرسمية للغات، ستتلقى طلبات أولياء الأمور بالتقدم ورقيا بعد تقديم ولي الأمر عذرا مقبولا، وذلك بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ حتى 15 أغسطس المقبل.