الرئيس النمساوى يدعو إلى تعزيز الحوار الوطنى بين كل الأحزاب السياسية

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دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم إلى تعزيز الحوار الوطني بين كل الأحزاب السياسية ورفض سياسة الاقصاء والعمل على تضييق هوة الخلافات السياسية ومنع الانقسام في المجتمع.

وقال الرئيس النمساوي - في كلمة له خلال افتتاح مهرجان سالزبورج الثقافي في دورته الـ 103 - إن التفاؤل والعمل الجماعي ضرورة للتغلب على التحديات الراهنة.



وأوضح الرئيس النمساوي أن القدرة على تحمل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة والتماسك الاجتماعي والهجرة والحرب والطوارئ المناخية ليست سوى عدد قليل من القضايا العديدة التي يهتم بها المواطنين في البلاد .



وشدد على أن الشعور بعدم الأمان حيال هذا هو أمر بشري لكن لا ينبغي لأحد أن يواجه التحديات بالإنكار وبدلاً من ذلك لابد من التمسك بـ "التفاؤل المعقول" والتركيز على العمل الجاد.



ونوه الرئيس النمساوي إلى أنه لا يمكن اعتبار الديمقراطية الليبرالية أمرًا مفروغًا منه و من الأفضل أن نحمي هذه الديمقراطية .



ومن جانبه، قال المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم إن مهرجان سالزبورج هو رمز النمسا ومعروف خارج حدود بلدنا بأنه معلم ثقافي، معربا عن سعادته بشكل خاص بلقاء العديد من الزوار من القيادات الدولية.