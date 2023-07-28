اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 يوليو 2023 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: صياغة حلول مستدامة للصراعات تتأسس على أهداف ميثاق الأمم المتحدة

الجمعة، 28 يوليو 2023 12:30 م
الرئيس السيسي: صياغة حلول مستدامة للصراعات تتأسس على أهداف ميثاق الأمم المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية بسان بطرسبرج، رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن، وكذا أهم المحاور التي نُقدر أهمية التركيز عليها، كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة شراكتنا الاستراتيجية.
 
وقال الرئيس السيسى، إن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم، يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات، لاسيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول، وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة، لإذكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب، ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولي متعدد الأطراف.

السيسي

الرئيس السيسي

سان بطرسبرج

افريقيا

عاجل

الرئيس السيسى

القمة الروسية الأفريقية

الرئيس بوتين

كلمة الرئيس السيسى

الاتحاد الأفريقي

الشراكة بين مصر وروسيا

الشراكة بين روسيا وأفريقيا

الضبعة

مشروع الضبعة النووي

الحرب الروسية الأوكرانية

الأزمة العالمية

مسار السلام

التنمية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة