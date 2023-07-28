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الرئيس السيسى: مصر دوما سباقة فى انتهاج مسار السلام.. والعالم يتسع للجميع

الجمعة، 28 يوليو 2023 12:19 م
الرئيس السيسى: مصر دوما سباقة فى انتهاج مسار السلام.. والعالم يتسع للجميع الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقديره البالغ لنظيره الروسى فلاديمير بوتين لحفاوة الترحيب وكرم الضيافة، مضيفًا:"يُسعدني أن أتواجد اليوم، في الدورة الثانية للقمة الروسية الأفريقية، التي تشرفت إلى جانب الرئيس "بوتين" بإطلاق نُسختها الأولى بشكل مُشترك عام 2019، خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث صاغ هذا المسار، إطاراً مؤسسياً مُستداماً، يليق بحجم وعُمق الشراكة التاريخية، التي تجمع بين الدول الإفريقية وروسيا".
 
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة العامة  للقمة الروسية الأفريقية الثانية
 
وقال الرئيس السيسى، إن قمتنا اليوم، تأتى في ظرف دولي بالغ التعقيد، ومُناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب، والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية التي بني على أساسها نظامنا الدولي بمفهومه الحديث، وتقف دولنا الإفريقية في خضم ذلك، لتواجه عدداً ضخماً من التحديات، التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي، وإنما تُهدد مُحددات أمنها، وحقوق الأجيال القادمة، وبحيث باتت شعوبنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات للتصدي لهذه التحديات، وتأمين مستقبل آمن لهم.
 
وأكد الرئيس السيسى، أن مصر كانت دوماً رائدة وسباقة، في انتهاج مسار السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته، إيماناً منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع.

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