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الرئيس السيسى: دول أفريقيا ذات سيادة ويجب أن تبقى بمنأى عن مساعى الاستقطاب

الجمعة، 28 يوليو 2023 12:26 م
الرئيس السيسى: دول أفريقيا ذات سيادة ويجب أن تبقى بمنأى عن مساعى الاستقطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية بسان بطرسبرج، رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن، وكذا أهم المحاور التي نُقدر أهمية التركيز عليها، كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة شراكتنا الاستراتيجية.
 
وتضمنت رؤية مصر التى طرحها الرئيس السيسى، أن الدول الإفريقية ذات سيادة، وإرادة مستقلة، وفاعلة في مجتمعها الدولي تنشد السلم والأمن، وتبحث عن التنمية المستدامة، التي تحقق مصالح شعوبها أولاً، ويتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة.

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