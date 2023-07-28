الرئيس الروسى بوتين: المواقف الروسية الأفريقية متقاربة للغاية

رامى محيى الدين

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في كلمته الافتتاحية باليوم الثانى لفعاليات القمة الأفريقية الروسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حضور عدد كبير من الوفود الأفريقية يدل على الحرص على تطوير التعاون المشترك.

واكد أن القمة الأفريقية الروسية الثانية تركز على توسيع التعاون الاستراتيجي، وأن روسيا تتعاون مع الدول الأفريقية في المجالات الأمنية والتدريب على أحدث برامج الأسلحة وغيرها.

وأضاف: روسيا وأفريقيا يربطهما سعي واحد في تحقيق التنمية والتعاون، مشيرا إلى أن المواقف الروسية الأفريقية متقاربة للغاية.

وتابع: مستعدون لمناقشة توسيع المشاركة الأفريقية في المنظمات الأممية بما في ذلك مجلس الأمن، ونقدر جهود الوساطة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية، ونخطط لتوسيع شبكة المراكز الروسية للعلوم والثقافة في أفريقيا ونرحب بخطوات مماثلة.